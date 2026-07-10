Durante uma operação de fiscalização, a Polícia Militar Rodoviária registrou diversos motoristas trafegando muito acima do permitido, com flagrantes que chamaram a atenção pela imprudência no feriado desta quinta-feira (9), na rodovia Castello Branco (SP-280), em Santa Cruz do Rio Pardo (a 90 quilômetros de Bauru). Entre os casos mais graves, uma motocicleta chegou a 188 km/h, colocando em risco não apenas o condutor, mas também os demais usuários da via. O limite para veículos leves naquele trecho é de 120 km/h.

Segundo a corporação, também foram flagrados automóveis a 171 km/h e a 165 km/h, além de um caminhão a 108 km/h, sendo que, para esses veículos pesados, a velocidade não pode ultrapassar 90 km/h.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir até 20% acima do limite é infração média: 4 pontos na carteira e multa de R$ 130,16. Entre 20% e 50% acima do limite, a infração é grave: 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23. A partir de 51% acima do limite, a infração é gravíssima: multa de R$ 880,41 (multiplicado por três) e suspensão imediata do direito de dirigir.