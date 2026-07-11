11 de julho de 2026
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EM BOTUCATU

Homem agride a mulher com socos e diz: 'me senti desrespeitado'

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria no contexto de violência doméstica e ficou preso, aguardando audiência de custódia
A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria no contexto de violência doméstica e ficou preso, aguardando audiência de custódia

Botucatu - Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde desta sexta-feira (10), no Parque Marajoara, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após ofender e agredir sua companheira de 22 anos com socos e quase deslocar o braço dela.

Segundo o registro policial, a vítima relatou aos guardas que, após xingamentos, o companheiro passou a desferir socos na sua cabeça, rosto e braço esquerdo, o que quase causou o deslocamento do membro.

Questionado, o homem admitiu as agressões, alegando que havia se sentido "desrespeitado" por ela. A mulher passou por atendimento médico e, na sequência, a ocorrência foi apresentada no plantão policial.

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria no contexto de violência doméstica e permaneceu preso, aguardando a audiência de custódia.

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