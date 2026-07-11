Botucatu - Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde desta sexta-feira (10), no Parque Marajoara, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após ofender e agredir sua companheira de 22 anos com socos e quase deslocar o braço dela.

Segundo o registro policial, a vítima relatou aos guardas que, após xingamentos, o companheiro passou a desferir socos na sua cabeça, rosto e braço esquerdo, o que quase causou o deslocamento do membro.

Questionado, o homem admitiu as agressões, alegando que havia se sentido "desrespeitado" por ela. A mulher passou por atendimento médico e, na sequência, a ocorrência foi apresentada no plantão policial.