Iaras - A família do tratorista Diego Lira de Oliveira, 32 anos, morador de Iaras (90 quilômetros de Bauru), está em busca de informações que possam ajudar a localizá-lo. Diego saiu de casa na noite de quinta-feira (9) e, desde então, não deu mais notícias.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o tratorista saiu de casa de carro após uma discussão com a companheira e disse que iria para a casa da sua mãe, em São Pedro do Turvo, mas não chegou ao destino.

Na ocasião, ele conduzia um Fiat Palio Attractive prata. A mulher informou que o aparelho celular do marido não recebe mensagens e nem ligações desde então e que nenhum familiar dele sabe do seu paradeiro.