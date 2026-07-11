Agudos - Na noite desta sexta-feira (10), a Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) realizou a cerimônia oficial de reinauguração do Cine Theatro São Paulo, que passou por obras de revitalização, marcando um importante momento para a valorização do patrimônio histórico e cultural do município. O evento reuniu autoridades municipais, vereadores, representantes da sociedade civil e membros da família Napoleone, fundadora do espaço, em uma noite repleta de homenagens e celebração.
Representando a família Napoleone, esteve presente José Mauro Napoleone Mallo, presidente da Adhefa, entidade que, até então, era responsável pela administração do espaço. A cerimônia também foi marcada pela apresentação da Corporação Musical Maestro João Andreotti, sob regência do maestro Cesar Tek, que abrilhantou a noite com repertório especial.
Durante a solenidade, o prefeito Rafael Lima realizou a entrega de uma placa com a lei aprovada pela Câmara Municipal que oficializa o Cine Theatro São Paulo como patrimônio do município, além de prestar uma homenagem especial a José Mauro Napoleone Mallo, em reconhecimento à dedicação e ao trabalho desenvolvido na preservação do local.
Outro momento de grande significado foi o descerramento do busto de Arcânjelo Napoleone, responsável pela construção do Cine Theatro São Paulo e autor de diversas obras que marcaram a história de Agudos e de municípios da região. Também foram descerradas placas oficiais de inauguração do espaço, simbolizando uma nova etapa para o equipamento cultural.
"Hoje devolvemos à comunidade um espaço que representa a história, a identidade e a cultura de Agudos. O Cine Theatro São Paulo passa a ser um patrimônio vivo da nossa cidade, preparado para receber grandes eventos, incentivar a arte, fortalecer a cultura e preservar a memória das gerações que construíram este município. É uma conquista de todos os agudenses", ressaltou o prefeito.