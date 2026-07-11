Agudos - Na noite desta sexta-feira (10), a Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) realizou a cerimônia oficial de reinauguração do Cine Theatro São Paulo, que passou por obras de revitalização, marcando um importante momento para a valorização do patrimônio histórico e cultural do município. O evento reuniu autoridades municipais, vereadores, representantes da sociedade civil e membros da família Napoleone, fundadora do espaço, em uma noite repleta de homenagens e celebração.

Representando a família Napoleone, esteve presente José Mauro Napoleone Mallo, presidente da Adhefa, entidade que, até então, era responsável pela administração do espaço. A cerimônia também foi marcada pela apresentação da Corporação Musical Maestro João Andreotti, sob regência do maestro Cesar Tek, que abrilhantou a noite com repertório especial.

Durante a solenidade, o prefeito Rafael Lima realizou a entrega de uma placa com a lei aprovada pela Câmara Municipal que oficializa o Cine Theatro São Paulo como patrimônio do município, além de prestar uma homenagem especial a José Mauro Napoleone Mallo, em reconhecimento à dedicação e ao trabalho desenvolvido na preservação do local.