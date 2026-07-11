A Unimed Bauru realizou, na manhã deste sábado (11), no Alameda Rodoserv Center, o evento "Cooperar para Viver Bem: o impacto das novas tendências na saúde e na qualidade de vida", em comemoração ao Dia do Cooperativismo e aos 55 anos da cooperativa.

O encontro reuniu especialistas de diferentes áreas para discutir temas cada vez mais presentes no dia a dia da população, como o uso de medicamentos (canetas) para emagrecimento, a importância da saúde emocional na mudança de hábitos e as estratégias utilizadas por atletas para manter o equilíbrio entre alimentação, condicionamento físico e desempenho.

Também participaram do painel atletas do Bauru Basket, ABDA, SESI Vôlei, Taekwondo da Associação Bandeirantes e Esporte Clube Noroeste, compartilhando experiências e mostrando como a qualidade de vida está diretamente ligada à disciplina, ao cuidado com a saúde e à busca pelo bem-estar.