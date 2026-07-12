A Paróquia São João Batista e Nossa Senhora de Lourdes, de Bauru, realiza mais uma edição do tradicional Porco no Rolete, evento que já faz parte do calendário da comunidade e reúne moradores em um momento de confraternização, fé e solidariedade. A festa será no próximo dia 19 de julho, um domingo, a partir das 12h, na Casa do Cursilho, no Jardim Ouro Verde, em Bauru.
Realizado anualmente, o evento conta com o apoio de voluntários da paróquia e tem como objetivo promover a integração entre os participantes, além de colaborar com as atividades desenvolvidas pela comunidade religiosa.
O tradicional prato preparado no evento é uma das principais atrações e atrai famílias e convidados que participam da celebração. A organização destaca que a iniciativa só é possível graças ao empenho dos voluntários e à participação da comunidade.
O padre Adriano, da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora de Lourdes, reforça o convite para que os moradores de Bauru e região prestigiem a festa e contribuam para o fortalecimento das ações realizadas pela igreja.
SERVIÇO
Data e horário: 19 de julho de 2026, às 12h.
Local: Casa de Cursilho (Avenida José Henrique Ferraz, 20-51, Jardim Ouro Verde, em Bauru).
Cardápio: Porco assado, feijão gordo, arroz branco, farofa e salada.
Ingressos e opções: Consumo no Local (à vontade): R$ 60,00. Marmitex (sob encomenda): R$ 40,00.
Crianças: Até 10 anos não pagam (cortesia).
Pontos de Contato: Para adquirir ingressos ou obter mais informações, entre em contato diretamente pelo WhatsApp (14) 99688-8893 ou na Secretaria da Matriz Paroquial. Você também pode acompanhar as novidades pelas páginas oficiais no Instagram da Paróquia ou Facebook da Paróquia.