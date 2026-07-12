A Paróquia São João Batista e Nossa Senhora de Lourdes, de Bauru, realiza mais uma edição do tradicional Porco no Rolete, evento que já faz parte do calendário da comunidade e reúne moradores em um momento de confraternização, fé e solidariedade. A festa será no próximo dia 19 de julho, um domingo, a partir das 12h, na Casa do Cursilho, no Jardim Ouro Verde, em Bauru.

Realizado anualmente, o evento conta com o apoio de voluntários da paróquia e tem como objetivo promover a integração entre os participantes, além de colaborar com as atividades desenvolvidas pela comunidade religiosa.

O tradicional prato preparado no evento é uma das principais atrações e atrai famílias e convidados que participam da celebração. A organização destaca que a iniciativa só é possível graças ao empenho dos voluntários e à participação da comunidade.