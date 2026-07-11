A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, no Jardim Ouro Verde, em Bauru, promoverá nos dias 18 e 19 de julho, sábado e domingo da semana que vem, o evento Safrinha 2026, festa que reúne fé, tradição e confraternização em uma celebração que marca o encerramento do ciclo junino na comunidade.

O nome da festa faz referência à tradição do campo. Após a safra principal de milho, realizada no início do ano, ocorre a chamada “safrinha”, uma segunda colheita de menor escala, mas que mantém a qualidade e a importância para os produtores. Inspirada nesse conceito, a paróquia uniu a tradicional Festa do Milho com a Festa Junina, criando uma celebração que reúne elementos das duas festividades.

Considerada a “última colheita e a última festa” do período junino, a Safrinha destaca a identidade da comunidade por meio da culinária típica e do trabalho voluntário dos moradores. Entre as atrações gastronômicas estão os tradicionais quitutes juninos e os sucessos da Festa do Milho, incluindo o famoso Pastel de Milho, além de outras opções preparadas especialmente para o evento.