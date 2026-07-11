A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, no Jardim Ouro Verde, em Bauru, promoverá nos dias 18 e 19 de julho, sábado e domingo da semana que vem, o evento Safrinha 2026, festa que reúne fé, tradição e confraternização em uma celebração que marca o encerramento do ciclo junino na comunidade.
O nome da festa faz referência à tradição do campo. Após a safra principal de milho, realizada no início do ano, ocorre a chamada “safrinha”, uma segunda colheita de menor escala, mas que mantém a qualidade e a importância para os produtores. Inspirada nesse conceito, a paróquia uniu a tradicional Festa do Milho com a Festa Junina, criando uma celebração que reúne elementos das duas festividades.
Considerada a “última colheita e a última festa” do período junino, a Safrinha destaca a identidade da comunidade por meio da culinária típica e do trabalho voluntário dos moradores. Entre as atrações gastronômicas estão os tradicionais quitutes juninos e os sucessos da Festa do Milho, incluindo o famoso Pastel de Milho, além de outras opções preparadas especialmente para o evento.
A programação começa no sábado, 18 de julho, a partir das 17h, com praça de alimentação, apresentações, músicas e a tradicional quadrilha. No domingo, 19 de julho, a festa tem continuidade a partir das 12h, com o Almoço da Roça e o tradicional Show de Prêmios, que terá como principal premiação o valor de R$ 5 mil.
Além das atrações, a festa Safrinha 2026 busca fortalecer os laços comunitários e proporcionar um momento de convivência, partilha e fraternidade entre os participantes.
Com o lema “A última colheita, a última festa”, a Paróquia Nossa Senhora da Assunção convida toda a comunidade para participar da celebração nos dias 18 e 19 de julho.