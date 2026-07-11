Um pedestre morreu após ser atropelado por um automóvel na madrugada deste sábado (11), no km 2 da rodovia Plácido Lorenzetti (SPA-007/327), em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru). A vítima fatal foi identificada como Rogério Rodrigues de Jesus, de 42 anos. O motorista do carro não se feriu.

Segundo informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo trafegava no sentido norte da pista quando o motorista se deparou com um morador atravessando a via. Sem tempo hábil para frear ou realizar uma manobra de desvio, o condutor acabou atingindo o pedestre, que foi lançado para o canteiro lateral da rodovia.

O acidente ocorreu em uma pista simples, sob condições de tempo bom. Equipes da Polícia Técnica e da funerária estiveram no local e realizaram a remoção do corpo. O automóvel envolvido foi retirado da rodovia pelo serviço de guincho e encaminhado a um posto.