11 de julho de 2026
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SANTA CRUZ

Pedestre morre ao ser atropelado por carro em rodovia


| Tempo de leitura: 1 min
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O motorista do carro não ficou ferido
O motorista do carro não ficou ferido

Um pedestre morreu após ser atropelado por um automóvel na madrugada deste sábado (11), no km 2 da rodovia Plácido Lorenzetti (SPA-007/327), em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru). A vítima fatal foi identificada como Rogério Rodrigues de Jesus, de 42 anos. O motorista do carro não se feriu.

Segundo informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo trafegava no sentido norte da pista quando o motorista se deparou com um morador atravessando a via. Sem tempo hábil para frear ou realizar uma manobra de desvio, o condutor acabou atingindo o pedestre, que foi lançado para o canteiro lateral da rodovia.

O acidente ocorreu em uma pista simples, sob condições de tempo bom. Equipes da Polícia Técnica e da funerária estiveram no local e realizaram a remoção do corpo. O automóvel envolvido foi retirado da rodovia pelo serviço de guincho e encaminhado a um posto.

De acordo com a concessionária CART, responsável pelo trecho, não houve necessidade de interdição da pista e não foram registrados pontos de congestionamento após o atendimento da ocorrência. 

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  • A vítima fatal foi identificada como Rogério Rodrigues de Jesus, de 42 anos
    A vítima fatal foi identificada como Rogério Rodrigues de Jesus, de 42 anos

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