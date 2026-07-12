Um aparelho celular foi apreendido durante uma revista geral realizada no Pavilhão Habitacional III do Centro de Progressão Penitenciária (CPP I) de Bauru. A ocorrência foi registrada na madrugada do último dia 1º de julho e resultou no isolamento disciplinar de um detento.
De acordo com o comunicado de evento da unidade prisional, a fiscalização ocorreu por volta das 4h40, quando policiais penais realizaram uma inspeção na cela 351. Durante a revista, os agentes localizaram um aparelho celular de cor vermelha escondido no interior de uma Bíblia que estava sobre uma das camas do alojamento.
Após a localização do equipamento, os ocupantes da cela foram questionados sobre a propriedade do aparelho. Segundo o registro, o preso de iniciais D.S. assumiu ser o dono do celular.
Diante da infração, o detento foi encaminhado para uma cela do Setor de Inclusão, onde permaneceu recolhido para cumprimento de medida disciplinar.
O aparelho foi apreendido e a ocorrência encaminhada à direção do CPP I de Bauru, que deverá adotar as providências administrativas cabíveis. A posse de celular dentro de unidades prisionais é considerada falta disciplinar grave, conforme a legislação que rege o sistema penitenciário paulista. O caso foi registrado em boletim de ocorrência (BO) na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru.