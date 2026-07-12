Um aparelho celular foi apreendido durante uma revista geral realizada no Pavilhão Habitacional III do Centro de Progressão Penitenciária (CPP I) de Bauru. A ocorrência foi registrada na madrugada do último dia 1º de julho e resultou no isolamento disciplinar de um detento.

De acordo com o comunicado de evento da unidade prisional, a fiscalização ocorreu por volta das 4h40, quando policiais penais realizaram uma inspeção na cela 351. Durante a revista, os agentes localizaram um aparelho celular de cor vermelha escondido no interior de uma Bíblia que estava sobre uma das camas do alojamento.

Após a localização do equipamento, os ocupantes da cela foram questionados sobre a propriedade do aparelho. Segundo o registro, o preso de iniciais D.S. assumiu ser o dono do celular.