Uma cela do Centro de Progressão Penitenciária (CPP 1) de Bauru foi interditada após agentes penitenciários encontrarem um buraco na parede durante uma vistoria de rotina realizada na última segunda-feira (6). Dois presos assumiram a autoria do dano, que poderá resultar em procedimento disciplinar.

De acordo com o registro da unidade, o buraco foi localizado na parede dos fundos da cela 4 do setor de inclusão, próximo ao vaso sanitário, e media, aproximadamente, 40 centímetros de largura por 30 centímetros de altura. No local, os agentes também encontraram um saco plástico contendo pedaços de tijolos e areia, indícios de que o material havia sido retirado da estrutura da cela.

Após a constatação, a administração penitenciária interditou o alojamento e transferiu os detentos que ocupavam o local para celas da enfermaria, onde permaneceram isolados. A medida foi adotada porque o setor de inclusão já operava no limite de sua capacidade.