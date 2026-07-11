11 de julho de 2026
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VASO SANITÁRIO

Agente flagra buraco em cela para possível fuga no CPP 1 em Bauru


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Dois presos assumiram a autoria do dano, que poderá resultar em procedimento disciplinar
Dois presos assumiram a autoria do dano, que poderá resultar em procedimento disciplinar

Uma cela do Centro de Progressão Penitenciária (CPP 1) de Bauru foi interditada após agentes penitenciários encontrarem um buraco na parede durante uma vistoria de rotina realizada na última segunda-feira (6). Dois presos assumiram a autoria do dano, que poderá resultar em procedimento disciplinar.

De acordo com o registro da unidade, o buraco foi localizado na parede dos fundos da cela 4 do setor de inclusão, próximo ao vaso sanitário, e media, aproximadamente, 40 centímetros de largura por 30 centímetros de altura. No local, os agentes também encontraram um saco plástico contendo pedaços de tijolos e areia, indícios de que o material havia sido retirado da estrutura da cela.

Após a constatação, a administração penitenciária interditou o alojamento e transferiu os detentos que ocupavam o local para celas da enfermaria, onde permaneceram isolados. A medida foi adotada porque o setor de inclusão já operava no limite de sua capacidade.

Ainda conforme o comunicado, os presos foram informados de que o ato configura possível falta disciplinar. Ao serem questionados sobre a autoria do dano, dois detentos assumiram a responsabilidade pelo buraco na parede.

O caso foi formalmente comunicado à Diretoria do Centro de Segurança e Disciplina, que deverá adotar as providências administrativas cabíveis, após registro de boletim de ocorrência (BO), na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

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