Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) oficializou a assinatura de importante termo de convênio com o Governo do Estado, por intermédio da Casa Militar e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC). O acordo garante os recursos para a construção de uma nova e moderna ponte sobre o rio Bauru na Estrada Municipal PDN-203, na região do assentamento Horto de Aimorés.
A cerimônia oficial de assinatura ocorreu na Capital paulista, no último dia 2, e contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas, além de diversas autoridades, entre secretários de Estado, deputados, prefeitos e lideranças regionais.
O valor total do investimento para execução da obra é de R$ 1.345.212,52. Deste montante, R$ 1.277.951,89 são provenientes de repasse do governo estadual, enquanto R$ 67.260,63 correspondem à contrapartida com recursos da prefeitura.
De acordo com a administração municipal, a nova ponte terá uma estrutura mista de aço e concreto armado, substituindo os antigos moldes que sofriam com a ação do tempo e o impacto das fortes chuvas.
"A intervenção é estratégica e essencial para garantir o tráfego seguro de veículos e pedestres, além de assegurar o escoamento contínuo da produção agrícola local e o transporte escolar que atende as famílias residentes no assentamento Horto de Aimorés", ressalta.
Presente no evento, a prefeita Ivana Bertolini Camarinha celebrou a conquista. "Estamos extremamente felizes com a assinatura deste convênio, que trará dignidade e segurança definitiva para os moradores do Horto de Aimorés e para os produtores rurais que utilizam esta estrada", declarou.
Seguindo as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, o município dará andamento ao processo de licitação pública para a contratação da empresa responsável pela execução dos serviços. As obras no Horto de Aimorés têm previsão de início nos próximos meses.
Na região, Bauru recebeu dois veículos 4x2 e Bocaina, Iacanga e Mineiros do Tietê firmaram convênio para aquisição de caminhões-pipa. Já Barra Bonita firmou convênio para compra de uma viatura 4x4. Além de Pederneiras, no evento, também foram firmados convênios para obras de proteção em Arealva e Boraceia.