Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) oficializou a assinatura de importante termo de convênio com o Governo do Estado, por intermédio da Casa Militar e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC). O acordo garante os recursos para a construção de uma nova e moderna ponte sobre o rio Bauru na Estrada Municipal PDN-203, na região do assentamento Horto de Aimorés.

A cerimônia oficial de assinatura ocorreu na Capital paulista, no último dia 2, e contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas, além de diversas autoridades, entre secretários de Estado, deputados, prefeitos e lideranças regionais.

O valor total do investimento para execução da obra é de R$ 1.345.212,52. Deste montante, R$ 1.277.951,89 são provenientes de repasse do governo estadual, enquanto R$ 67.260,63 correspondem à contrapartida com recursos da prefeitura.