Dois homens, um de 24 e outro de 43 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar, na tarde do feriado desta quinta-feira (9), após serem flagrados cometendo furto de fiação elétrica no telhado do almoxarifado central da Prefeitura de Bauru. O local fica na avenida Engenheiro Hélio Pólice, no Jardim Redentor.

Segundo o boletim de ocorrência, uma viatura da PM passou pelo local e, em um primeiro momento, os policiais acreditaram que se tratava de trabalhadores do próprio município fazendo manutenção. No entanto, os ladrões se denunciaram ao se apavorarem e arremessarem os cabos com a aproximação da viatura.

Diante disso, eles foram abordados, detidos e encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.