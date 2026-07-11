Empreendedores de Arealva (41 quilômetros de Bauru) terão a oportunidade de aprender a estruturar uma estratégia de marketing digital durante a oficina gratuita "Faça uma estratégia digital de sucesso com ferramentas de marketing", promovida pelo Sebrae, com o apoio da prefeitura, de 13 a 17 de julho, no Centro Comunitário Adelino Lenharo, na rua Pedro Campesi, 120. As vagas são limitadas e inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/cLYd9u6MZt. O curso terá duração de cinco dias e abordará planejamento, execução e formas de monitorar ações de marketing digital.