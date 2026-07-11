Proibida em todo o estado de São Paulo pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), desde o início de 2025, a falsa murta (Murraya paniculata) é uma espécie exótica amplamente utilizada no paisagismo urbano devido à sua estética e resistência.

No entanto, ela atua como o principal hospedeiro alternativo do psilídeo (Diaphorina citri), o inseto vetor que transmite a bactéria causadora do Greening, doença mais avassaladora e destrutiva da citricultura em todo o mundo.

A legislação estadual proíbe terminantemente a produção de mudas, o plantio para fornecimento de hastes, o comércio, o transporte e a utilização da murta para arborização ou ornamentação, seja em espaços públicos ou privados. As únicas exceções permitidas são para plantas mantidas para fins de pesquisa científica, desde que devidamente registradas na Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA). Ou seja, todos os arbustos existentes na cidade, em áreas públicas ou dentro de residências e comércio, deverão ser eliminados compulsoriamente.