A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) com a sua Casa do Empreendedor, e o Sebrae Bauru seguem com a realização de palestras gratuitas semanais de orientação e formalização para os microempreendedores individuais, todas as quartas-feiras, das 10h às 12h. As palestras acontecem na Sedecon, na avenida Duque de Caxias, 16-55, sem necessidade de inscrição prévia.

O encontro foi desenhado para quem deseja entender o passo a passo da legalização empresarial e, logo após a palestra, os participantes que tiverem interesse já podem realizar o procedimento de abertura do MEI, na própria Casa do Empreendedor.

Na palestra, os participantes terão o seguinte conteúdo.