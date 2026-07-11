A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) com a sua Casa do Empreendedor, e o Sebrae Bauru seguem com a realização de palestras gratuitas semanais de orientação e formalização para os microempreendedores individuais, todas as quartas-feiras, das 10h às 12h. As palestras acontecem na Sedecon, na avenida Duque de Caxias, 16-55, sem necessidade de inscrição prévia.
O encontro foi desenhado para quem deseja entender o passo a passo da legalização empresarial e, logo após a palestra, os participantes que tiverem interesse já podem realizar o procedimento de abertura do MEI, na própria Casa do Empreendedor.
Na palestra, os participantes terão o seguinte conteúdo.
- Vantagens, benefícios, direitos e deveres da formalização
- Identificação da melhor opção de enquadramento para cada atividade
- Passos essenciais para o planejamento e regularização
- Linhas de atendimento e possibilidade de acesso a crédito
Para outras informações, o telefone da Casa do Empreendedor é o (14) 3227-7819. O funcionamento é das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.