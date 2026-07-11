A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza aulas abertas de sustentabilidade no Horto Florestal, com o tema 'Natureza criativa'. As aulas serão nos dias 15 e 17 de julho, das 8h30 às 10h, no Centro de Educação Ambiental do Horto Florestal. As atividades são gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia.

Os interessados devem comparecer no dia da aula no Horto Florestal, na avenida Rodrigues Alves, quarteirão 38. As aulas são abertas para pessoas a partir dos 7 anos de idade, e os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável. Na aula, serão usados elementos naturais já caídos no solo, que serão coletados durante a atividade. Com estes elementos será possível montar paisagens, animais, mandalas, entre outros.