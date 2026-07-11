O Bauru Tênis Clube (BTC) foi campeão mais uma vez dos Jogos Regionais, tanto no tênis masculino quanto no feminino, em disputas realizadas em Lençóis Paulista, no Clube Marimbondo. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) é parceira do tênis competitivo do BTC.
No feriado desta quinta-feira (9), a equipe feminina, formada por Samira Lima, Carol Salgado, Manoela Quintanilha e Juliana Pita, ficou com o 1.º lugar ao derrotar, na final, a cidade de Botucatu. No masculino, Eduardo Haddad, Luca Cinel, Vitor Hugo Alves e Italo Mazzei venceram, na final, a cidade de São Pedro. Samira foi a coordenadora técnica de ambas as equipes.
A Diretora do BTC comemorou mais duas importantes conquistas no esporte que faz parte do DNA do clube, justamente no ano do seu Centenário. Agora, os atletas bauruenses se preparam para os Jogos Abertos do Interior, que ocorrem em Votuporanga, a partir de outubro.