Faltando menos de três meses para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para outubro, o calendário da Justiça Eleitoral entra em uma nova etapa. A partir de agora, os prazos passam a ser voltados principalmente à organização da votação, definição das candidaturas e preparação da estrutura eleitoral em todo o país.

Para o eleitor, no entanto, uma informação importante merece atenção: já não é mais possível solicitar a transferência do domicílio eleitoral, emitir o primeiro título ou regularizar pendências cadastrais para participar das eleições deste ano. O prazo terminou em 6 de maio, conforme estabelece o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde o dia 7 de maio, o cadastro eleitoral está fechado para essas operações e permanecerá assim até depois das eleições.

PERDEU O TÍTULO?