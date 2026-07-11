Faltando menos de três meses para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para outubro, o calendário da Justiça Eleitoral entra em uma nova etapa. A partir de agora, os prazos passam a ser voltados principalmente à organização da votação, definição das candidaturas e preparação da estrutura eleitoral em todo o país.
Para o eleitor, no entanto, uma informação importante merece atenção: já não é mais possível solicitar a transferência do domicílio eleitoral, emitir o primeiro título ou regularizar pendências cadastrais para participar das eleições deste ano. O prazo terminou em 6 de maio, conforme estabelece o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde o dia 7 de maio, o cadastro eleitoral está fechado para essas operações e permanecerá assim até depois das eleições.
PERDEU O TÍTULO?
Perder o documento físico não impede o exercício do voto. O eleitor pode consultar seu local de votação e emitir a versão digital por meio do aplicativo e-Título, desde que sua situação eleitoral esteja regular. Também é possível obter informações junto ao cartório eleitoral ou pelo portal da Justiça Eleitoral. O importante é destacar que a perda do documento não significa perda do direito de votar.
Ainda é possível regularizar a situação eleitoral?
Se a irregularidade depender de alterações no cadastro eleitoral — como transferência de município, revisão de dados ou reativação da inscrição para votar em 2026 — não há mais prazo para essas providências antes da eleição. Quem não regularizou a situação até 6 de maio ficará impedido de votar neste pleito e deverá aguardar a reabertura do cadastro eleitoral após as eleições para resolver a pendência.
Em que fase estamos?
Neste momento, a Justiça Eleitoral concentra esforços na preparação da votação. Nas próximas semanas começam as convenções partidárias para escolha de candidatos, a definição dos locais de votação, a convocação de mesários e a organização logística das eleições.
Entre os principais marcos do calendário estão:
20 de julho a 5 de agosto: realização das convenções partidárias para escolha dos candidatos.
Julho e agosto: divulgação de orientações ao eleitor pela Justiça Eleitoral, organização dos locais de votação e demais preparativos técnicos.
Outubro: realização do primeiro turno das eleições gerais (4/10), quando os brasileiros escolherão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.
Dicas para quem vai votar
Mesmo com o cadastro fechado, ainda há algumas providências importantes que o eleitor pode adotar:
Verifique se sua situação eleitoral está regular por meio dos canais oficiais da Justiça Eleitoral;
Consulte antecipadamente o local de votação para evitar imprevistos no dia da eleição;
Baixe o aplicativo e-Título, que facilita a consulta aos dados eleitorais e, para quem possui cadastro biométrico habilitado, pode substituir o título impresso;
No dia da votação, leve um documento oficial com foto, mesmo que utilize o e-Título. Planejar-se com antecedência ajuda a evitar contratempos e garante uma participação mais tranquila no processo eleitoral.
A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores acompanhem as informações apenas pelos canais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, onde serão divulgadas todas as orientações e os próximos prazos previstos no calendário eleitoral.