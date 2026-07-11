A Copa do Mundo de 2026 prossegue neste sábado (11) com os dois últimos jogos das quartas de final. Noruega e Inglaterra abrem a rodada às 18h (de Brasília), em Miami, enquanto Argentina e Suíça se enfrentam às 22h, em Kansas City. Os vencedores garantem vaga na semifinal do torneio.

A Noruega chega embalada após eliminar o Brasil nas oitavas de final e terá pela frente a tradicional seleção inglesa, que avançou ao superar o México. Mais tarde, a Argentina busca manter o favoritismo diante da organizada equipe da Suíça, que conquistou a classificação após eliminar a Colômbia nos pênaltis.

Os classificados dos dois confrontos se enfrentarão na semifinal da Copa do Mundo, completando a chave que já tem França e Espanha definidos na outra disputa por uma vaga na decisão.