Segunda contratação de obras e serviços através de Parceria Público-Privada (PPP) do governo Suéllen Rosim e da história administrativa de Bauru, a reforma e utilização da Estação Ferroviária, instalada em 1905 na cidade, no Centro, tem valor total estimado em R$ 359.034.824,08. É o que está no estudo de viabilidade técnica e econômica realizado pelas empresas Bruker Soluções e QGMB Consultoria. O projeto preliminar com as planilhas de orçamento de instalações e prestação de serviços está lançado pelo Município em consulta pública até 16 de julho. A audiência pública de apresentação foi realizada na última terça-feira (7 de julho), às 14h, pelo portal da Prefeitura na Internet.

O estudo defende licitação pelo menor valor mensal máximo de R$ 1.196 milhão mês a ser pago como contraprestação para o investidor recuperar a Estação, cumprir as exigências de instalações apresentadas no projeto para o prédio ser ocupado por algumas Secretarias e o gabinete da prefeita, instalar drenagem completa no entorno da área para eliminar risco de inundação e realizar a manutenção dos equipamentos.

O principal desafio da proposta será a Prefeitura encaixar o pagamento ao parceiro privado de até R$ 14,5 milhões/ano. O custo total para 30 anos de contrato, que pode ser prorrogado por 5 anos, chegaria a valores atuais em R$ 435 milhões. O custo de investimentos está concentrado nos 3 primeiros anos.