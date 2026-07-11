Temos que mirar em bons exemplos. O câncer de intestino representa um caso de divulgação que ampliou sua prevenção via colonoscopia, para detectar os pólipos e formas iniciais. Usar a mídia para esta ampliação de consciência é a saída.

O câncer de lábio inferior era o mais frequente na boca, até algumas décadas atrás. Hoje é bem menos frequente e o câncer de margem lateral de língua e soalho bucal, passou a ser o mais importante. Esta redução foi pelos esforços até hoje, da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Estomatologia. O que tínhamos antes e o que temos hoje, é uma mudança brutal.

Segundo a OMS, estamos iniciando um tsunami de câncer no mundo. Singelamente, para que isto seja atenuado na boca, poderíamos distribuir TRÊS INFORMAÇÕES BÁSICAS em todas as mídias, desde internet até simples cartazes nas escolas e unidades de saúde.