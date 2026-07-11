A Prefeitura de Bauru deu mais um passo para conceder à iniciativa privada praticamente toda a gestão dos resíduos sólidos e da limpeza urbana do município pelos próximos 30 anos. O edital da parceria público-privada (PPP) foi publicado no Diário Oficial do Município da última terça-feira (7) e prevê não apenas a coleta e destinação do lixo domiciliar, mas também uma ampla gama de serviços hoje executados pelo poder público (Emdurb), incluindo varrição de ruas, limpeza de bueiros, implantação de ecopontos, educação ambiental, centrais de tratamento de resíduos e até pintura de meio-fio. O escopo evidencia a mudança estrutural no modelo de prestação dos serviços públicos de limpeza urbana.

O Termo de Referência do edital demonstra que a concessão vai muito além da simples coleta de lixo. O projeto foi estruturado para concentrar em uma única concessionária praticamente todas as etapas do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, desde a coleta até o tratamento e a destinação final, incluindo investimentos em infraestrutura e modernização operacional.

O edital justifica o prazo de 30 anos afirmando que a duração é necessária para amortizar os elevados investimentos previstos em infraestrutura, como centrais de tratamento, ecopontos, unidades de triagem e novos sistemas de coleta. Segundo o documento, um contrato de longa duração também permitiria incorporar novas tecnologias ao longo da concessão, promover estabilidade operacional e reduzir o valor da contraprestação pública ao distribuir os custos durante três décadas.