O comandante fica! Na tarde desta sexta-feira (10), a diretoria do Bauru Basket oficializou a renovação de contrato do técnico Paulo Jaú. O treinador de 51 anos irá para sua quarta temporada consecutiva à frente do Dragão. “Estou muito feliz por estar ao lado de vocês por mais um ano. É sempre um prazer enorme representar essa camisa pesada e esse torcedor tão apaixonado pelo basquete”, disse o profissional, que já projetou a sequência do projeto. “Estou muito motivado para me dedicar e desenvolver um bom trabalho com o elenco que será anunciado”, completou.

De acordo com Vanderlei Mazzuchini, gestor da equipe, a diretoria não teve dúvidas em relação à continuidade do comandante. “Além de ser um profissional dedicado e estudioso, o Jaú também é uma pessoa com valores que se alinham com nossa associação. Então é uma permanência natural por tudo aquilo que vem sendo construído nesses últimos anos", analisou o dirigente.

Os demais membros da comissão técnica também serão mantidos: Everton Moraes (assistente), Bruno Camargo (preparador físico), Luiz Gustavo Lizi (fisioterapeuta) e Anderson Guimarães (supervisor).

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