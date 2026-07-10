O comandante fica! Na tarde desta sexta-feira (10), a diretoria do Bauru Basket oficializou a renovação de contrato do técnico Paulo Jaú. O treinador de 51 anos irá para sua quarta temporada consecutiva à frente do Dragão. “Estou muito feliz por estar ao lado de vocês por mais um ano. É sempre um prazer enorme representar essa camisa pesada e esse torcedor tão apaixonado pelo basquete”, disse o profissional, que já projetou a sequência do projeto. “Estou muito motivado para me dedicar e desenvolver um bom trabalho com o elenco que será anunciado”, completou.
De acordo com Vanderlei Mazzuchini, gestor da equipe, a diretoria não teve dúvidas em relação à continuidade do comandante. “Além de ser um profissional dedicado e estudioso, o Jaú também é uma pessoa com valores que se alinham com nossa associação. Então é uma permanência natural por tudo aquilo que vem sendo construído nesses últimos anos", analisou o dirigente.
Os demais membros da comissão técnica também serão mantidos: Everton Moraes (assistente), Bruno Camargo (preparador físico), Luiz Gustavo Lizi (fisioterapeuta) e Anderson Guimarães (supervisor).
Histórico
Nascido na cidade de Cachoeira Paulista (SP) e criado em Jacareí (SP), Paulo Cezar Martins ganhou o apelido de “Jaú” por conta do seu bairro de origem. Após desistir da carreira como atleta ainda na juventude, migrou sua atuação para a beira da quadra. E, desde então, acumulou passagens por diversos times de relevância do basquete nacional, como São José, Caxias, Unifacisa — seja como auxiliar ou coordenador das categorias de base.
Na temporada 2023/2024, ele chegou à Cidade Sem Limites para ocupar o posto de assistente. Mas, no intervalo entre o Campeonato Paulista e o NBB Caixa, assumiu como treinador principal do Dragão após Guerrinha deixar o cargo para assumir funções administrativas.
Logo em seu primeiro desafio, Jaú levou o time às semifinais do nacional depois de seis anos — desempenho que lhe rendeu o Troféu Ary Vidal de melhor técnico da competição. Na edição seguinte, não somente voltou a conduzir o Bauru Basket entre os quatro melhores do país, como também ficou novamente entre os finalistas do prêmio individual, embora não tenha repetido a conquista.
Em 2025/2026, o treinador comandou a equipe em sua primeira experiência internacional, com a disputa da Liga Sul-Americana. Os resultados esportivos não alcançaram as campanhas das temporadas anteriores, mas o trabalho manteve as características que marcam sua passagem pelo clube: competitividade, comprometimento e identificação com a torcida.
Estreia
O primeiro desafio na temporada 2026/2027 do Bauru Basket será a disputa do Campeonato Paulista, que começa logo com um clássico: no dia 5 de agosto, o Dragão vai até o ginásio Pedrocão para medir forças contra o Sesi Franca. Já a estreia em casa será no dia 8, contra o Pinheiros. O calendário completo das partidas será divulgado nos próximos dias, assim como o anúncio dos atletas que farão parte do elenco bauruense.
Tradicionalmente, a equipe bauruense adota uma temática especial para apresentar as peças do plantel e engajar a torcida durante o período de anúncios. Desta vez, a inspiração é a imprensa escrita: ao longo da campanha, reforços e renovações serão revelados por meio de uma série de publicações inspiradas em jornais e revistas, com dicas, manchetes e referências a diferentes editorias antes da confirmação oficial de cada nome.