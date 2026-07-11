O mesatenista paralímpico bauruense Cláudio Massad conquistou duas medalhas nos Jogos Parasul-Americanos, disputados em Valledupar, na Colômbia. Representando a Seleção Brasileira, ele garantiu a prata na categoria individual e o bronze nas duplas masculinas. Ao lado de Jean Carlos Mashki, Massad terminou a fase de grupos na liderança da classe MD18. A dupla foi derrotada por uma equipe da Argentina na semifinal, por 3 sets a 2, e ficou com a medalha de bronze.

No torneio individual da Classe 9-10, o atleta avançou à fase eliminatória com duas vitórias e uma derrota. Na semifinal, venceu o brasileiro Lucas Carvalho por 3 sets a 2, após uma partida equilibrada. Na decisão, enfrentou o chileno Manuel Echaveguren, atual número cinco do ranking mundial, e ficou com a medalha de prata.

"Ficam mais aprendizados para seguir trabalhando e evoluindo. Espero que nos próximos campeonatos eu possa trazer outra medalha dourada para o Brasil. Agradeço a torcida de todos e vamos por mais!", comemorou. Com o desempenho de Massad, o Brasil encerrou a competição na liderança do quadro de medalhas do tênis de mesa, com 26 pódios. O próximo compromisso internacional do bauruense será o ITTF World Para Future da Tailândia, entre os dias 13 e 16 de julho.