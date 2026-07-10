Depois de uns dias secos, este fim de semana deve ser de mudanças no tempo em Bauru, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Neste sábado (11), o dia começará com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. Ao longo da tarde, o aumento das nuvens ocorrerá com a aproximação de uma frente fria, mas a chance de precipitação na cidade segue baixa. As temperaturas permanecem elevadas.

Já no domingo (12) a passagem da frente fria pelo Estado de São Paulo aumentará a nebulosidade e traz previsão de chuva para Bauru. As precipitações podem ocorrer em forma de pancadas de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. Com a mudança no tempo, as temperaturas entram em declínio, principalmente durante a tarde e noite.