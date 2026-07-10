Botucatu - Um homem de 60 anos e o seu cachorro morreram no início da madrugada desta sexta-feira (10) durante um incêndio em uma edícula no Jardim Santo Inácio, no Distrito de Rubião Júnior, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), por volta da 1h30, equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu a informação de que havia um imóvel em chamas em uma travessa na avenida Bento Lopes.

Quando os guardas civis chegaram ao endereço, vizinhos relataram que um homem, identificado como Cassio Aparecido, conhecido na cidade como "Angolano do Farol”, morava na edícula atingida pelo fogo.