Ao longo das últimas colunas, conversamos sobre organização como sistema, criatividade, afeto e funcionalidade dos espaços. Mas existe um elemento que conecta todos esses conceitos e determina o sucesso de qualquer organização: o tempo.

É comum ouvirmos que o dia precisaria ter mais horas para dar conta de tudo. No entanto, na maioria das vezes, o desafio não está na quantidade de tempo disponível, mas na forma como ele é administrado. Assim como organizamos armários, gavetas e ambientes, também podemos organizar nossa rotina.

O primeiro passo é abandonar a ideia de uma rotina perfeita. A rotina que funciona é aquela que respeita a realidade de cada pessoa, suas responsabilidades, limitações e prioridades. Sistemas muito rígidos tendem a gerar frustração e acabam sendo abandonados rapidamente.