A ata do FED, Banco Central americano, mostra que parte dos dirigentes acredita que a inflação poderá desacelerar, permitindo juros menores no futuro. Outro grupo entende que as pressões inflacionárias continuam elevadas e podem exigir novas altas de juros. O trecho mais importante foi a indicação de que: muitos participantes veem o juro no fim de 2026 dentro ou ligeiramente abaixo do nível atual. Muitos outros participantes acreditam que o juro precisará ficar acima do nível atual até o final do ano. Em outras palavras: não há consenso dentro do FED sobre a direção dos juros.
Inflação continua sendo a principal preocupação
A ata reforça que a inflação voltou a preocupar nos últimos meses, influenciada inicialmente pelas tarifas comerciais dos EUA e, posteriormente, pelos choques causados pela guerra envolvendo o Irã e seus impactos sobre preços. O mercado esperava encontrar na ata um viés mais claro, mas o documento evitou sinalizar uma direção específica.
O que isso significa para os mercados?
O mercado continua dividido entre manutenção dos juros por mais tempo e uma alta adicional ainda em 2026. Segundo as projeções discutidas na reunião de junho, a mediana dos dirigentes apontou para uma elevação de juros ainda este ano, seguida por cortes graduais nos anos seguintes.
Efeito na cotação do dólar
A ata pode ser considerada levemente hawkish (mais dura), porque não descartou novas altas e mostrou preocupação persistente com a inflação. Isso tende a sustentar o dólar globalmente.
Efeito para o Brasil
Para os ativos brasileiros, a principal leitura é que ficou menor a probabilidade de cortes rápidos de juros nos EUA; os juros americanos devem permanecer elevados por mais tempo; isso costuma reduzir o fluxo para mercados emergentes e limitar o potencial de valorização da Bolsa brasileira. O ponto mais relevante da ata não foi a manutenção dos juros - isso já era amplamente esperado. O que chamou atenção foi a falta de consenso interno. O FED está claramente dividido entre o risco de inflação persistente e o risco de desaceleração econômica. A mensagem final foi: o próximo movimento continua em aberto e dependerá dos dados de inflação e mercado de trabalho dos próximos meses.
IGP-DI: Deflação em junho traz
alívio para a inflação
O IGP-DI caiu 0,79% em junho, revertendo a alta de 0,87% registrada em maio. No acumulado de 2026, o índice sobe 3,0%, enquanto em 12 meses registra alta de 3,59%.
O que puxou a queda?
A principal influência veio do IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que recuou 1,36% em junho. A queda foi impulsionada pelo recuo de commodities agrícolas e minerais, como minério de ferro, óleo diesel, café, cana-de-açúcar e laranja.
E para o consumidor?
Apesar da deflação do índice geral, os preços ao consumidor continuaram subindo. O IPC avançou 0,36%, porém em ritmo menor que os 0,60% de maio, refletindo desaceleração principalmente nos grupos Alimentação, Habitação e Vestuário. A leitura é positiva: as pressões inflacionárias nas cadeias produtivas estão diminuindo, embora a inflação para as famílias ainda permaneça presente.
FMI revê projeções
O FMI (Fundo Monetário Internacional) elevou sua estimativa de crescimento da economia brasileira em 2026 de 1,9% para 2,4%, uma revisão positiva de 0,5 ponto percentual. Para 2027, a projeção também subiu, passando de 2,0% para 2,2%.
Mude já, mude para melhor!
Continue acreditando: grandes conquistas costumam nascer da persistência silenciosa de quem não desiste. Mude já, mude para melhor!