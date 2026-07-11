A ata do FED, Banco Central americano, mostra que parte dos dirigentes acredita que a inflação poderá desacelerar, permitindo juros menores no futuro. Outro grupo entende que as pressões inflacionárias continuam elevadas e podem exigir novas altas de juros. O trecho mais importante foi a indicação de que: muitos participantes veem o juro no fim de 2026 dentro ou ligeiramente abaixo do nível atual. Muitos outros participantes acreditam que o juro precisará ficar acima do nível atual até o final do ano. Em outras palavras: não há consenso dentro do FED sobre a direção dos juros.

Inflação continua sendo a principal preocupação

A ata reforça que a inflação voltou a preocupar nos últimos meses, influenciada inicialmente pelas tarifas comerciais dos EUA e, posteriormente, pelos choques causados pela guerra envolvendo o Irã e seus impactos sobre preços. O mercado esperava encontrar na ata um viés mais claro, mas o documento evitou sinalizar uma direção específica.