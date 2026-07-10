Mais dois prédios públicos de Bauru, o do Fundo Social de Solidariedade e o da Defesa Civil, foram alvos de criminosos entre a noite desta quinta (9) e a madrugada desta sexta (10). As sedes são vizinhas de muro e ficam na Praça da Cerejeiras, em frente a sede da prefeitura. A Polícia Civil já fez a perícia em ambos os endereços.

Segundo informações preliminares, criminosos invadiram os dois locais. Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que houve furto de parte da fiação elétrica do Fundo Social de Solidariedade, após a invasão do imóvel pelo telhado. "Não houve furto de materiais armazenados na sede do Fundo Social de Solidariedade. A ocorrência foi registrada por meio de Boletim de Ocorrência, e equipes de manutenção da Prefeitura já estão no local realizando os reparos necessários. A Prefeitura esclarece, ainda, que não houve furto de fios na sede da Defesa Civil", finaliza o texto enviado pelo Município.

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