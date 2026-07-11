O lançamento oficial do Altaris Residencial movimentou o mercado imobiliário de Bauru e região no sábado (20), reunindo centenas de pessoas no Alameda Rodoserv Center, em Piratininga. O evento marcou a chegada do novo condomínio fechado da GLV Urbanismo e foi celebrado com um resultado expressivo: mais de 80% das unidades foram comercializadas já no lançamento.

Durante a programação, clientes, corretores e parceiros acompanharam de perto a apresentação do empreendimento, localizado a apenas cinco minutos de Bauru e planejado para oferecer uma estrutura completa de lazer, conforto e qualidade de vida às famílias da região.

Encerrando o lançamento, as famílias que garantiram seus lotes foram homenageadas em um momento simbólico, celebrando o início de uma nova etapa e a realização do sonho de conquistar um espaço para viver, investir e construir o futuro. VEJA AS FOTOS DO EVENTO ABAIXO: