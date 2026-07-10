Espanha e Bélgica entram em campo nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado no Estádio de Los Angeles, em Inglewood, e vale vaga na semifinal, onde o vencedor enfrentará a França, que eliminou o Marrocos por 2 a 0.

A seleção espanhola chega embalada após eliminar Portugal nas oitavas de final, enquanto a Bélgica garantiu a classificação ao superar os Estados Unidos. O confronto reúne duas equipes que apostam em elencos qualificados e buscam voltar a disputar uma decisão de Copa do Mundo.

A expectativa é de uma partida equilibrada, marcada pelo bom nível técnico e pela disputa entre duas seleções que sonham com o título mundial. O vencedor seguirá na briga pela taça e dará mais um passo rumo à decisão do torneio.