A Unimed Bauru realizou, na manhã de quarta-feira (8), a Feirinha Coopera, iniciativa em celebração ao Dia Internacional do Cooperativismo. Promovido na Sede Administrativa da cooperativa, o evento reuniu colaboradores e médicos cooperados em um momento de integração, valorização do empreendedorismo e fortalecimento dos princípios cooperativistas.

A feira contou com a participação de 17 expositores, todos colaboradores da Unimed Bauru, que apresentaram e comercializaram alimentos, itens de artesanato e outros produtos criados por eles próprios. A iniciativa destacou os talentos desenvolvidos além da rotina profissional e incentivou o apoio às pequenas iniciativas dentro da cooperativa.

Mais do que um espaço de compras, a Feirinha Coopera proporcionou uma manhã de convivência, troca de experiências e fortalecimento dos valores que fazem parte da essência do cooperativismo, como união, solidariedade, participação e desenvolvimento coletivo. VEJA AS FOTOS DO EVENTO ABAIXO: