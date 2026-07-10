A 2ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento Ambiental, em Bauru, está sob novo comando. O capitão PM Cléber Rodrigues Ventrone assumiu o comando da Companhia, que é responsável pela fiscalização ambiental em 39 municípios, abrangendo uma área de aproximadamente 17 mil quilômetros quadrados.
A mudança marca o início de uma nova etapa para uma das unidades mais importantes da Polícia Militar Ambiental no interior paulista. Responsável pela proteção dos recursos naturais em uma extensa área da região, a Companhia atua no combate aos crimes contra a fauna e a flora, desmatamento ilegal, pesca predatória, queimadas irregulares, comércio clandestino de animais silvestres e na fiscalização de atividades potencialmente poluidoras, além de desenvolver ações de educação ambiental.
O trabalho da corporação vai além da repressão às infrações. A atuação dos policiais contribui diretamente para a preservação da biodiversidade, proteção de rios, matas e áreas de preservação permanente, ajudando a reduzir impactos ambientais que afetam a qualidade de vida da população, como a degradação de nascentes, a contaminação do solo e a perda de espécies da fauna nativa. Em uma região marcada pela forte atividade agropecuária e por importantes remanescentes de vegetação nativa, a fiscalização ambiental tem papel estratégico na promoção do desenvolvimento sustentável e na conservação do patrimônio natural.
Fundada em 2 de agosto de 1979, a 2ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento Ambiental consolidou-se como referência na proteção ambiental. Atualmente, a unidade coordena o trabalho do 1º Pelotão, em Bauru, responsável por 16 municípios; do 2º Pelotão, em Lins, que atende outras 10 cidades; e da Base Operacional de Barra Bonita, responsável por mais 13 municípios. Além das ações de fiscalização, a Companhia ampliou sua atuação nos últimos anos com o Patrulhamento Ambiental Rural, voltado ao combate de crimes contra o patrimônio em áreas rurais, e mantém o Policiamento Náutico em importantes mananciais, como os rios Tietê, Batalha e Jacaré-Pepira.
À frente da Companhia, o capitão Ventrone afirma que pretende fortalecer o trabalho já desenvolvido pela corporação e ampliar a aproximação com a população por meio de projetos de educação ambiental. Segundo ele, uma das metas da gestão é fazer com que a comunidade conheça mais de perto as atividades da Polícia Militar Ambiental e participe da preservação dos recursos naturais.
O comandante destaca que a região registra ocorrências frequentes de caça ilegal devido à extensa área rural e à presença de corredores ecológicos, locais utilizados pela fauna silvestre para deslocamento e que exigem fiscalização constante. Outro ponto de atenção é o período de estiagem. De acordo com Ventrone, as condições climáticas indicam um cenário mais favorável em 2026 em relação aos incêndios florestais. A expectativa é manter os índices de queimadas em patamares semelhantes aos registrados em 2025, evitando a situação crítica enfrentada pela região em 2024.
O capitão Ventrone reforçou o papel da população na proteção ambiental e incentivou a realização de denúncias anônimas pelo telefone 190. "A participação da comunidade é essencial para fortalecer o trabalho da Polícia Militar Ambiental na fiscalização e na promoção do desenvolvimento sustentável em toda a nossa região", destacou.