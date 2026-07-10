A 2ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento Ambiental, em Bauru, está sob novo comando. O capitão PM Cléber Rodrigues Ventrone assumiu o comando da Companhia, que é responsável pela fiscalização ambiental em 39 municípios, abrangendo uma área de aproximadamente 17 mil quilômetros quadrados.

A mudança marca o início de uma nova etapa para uma das unidades mais importantes da Polícia Militar Ambiental no interior paulista. Responsável pela proteção dos recursos naturais em uma extensa área da região, a Companhia atua no combate aos crimes contra a fauna e a flora, desmatamento ilegal, pesca predatória, queimadas irregulares, comércio clandestino de animais silvestres e na fiscalização de atividades potencialmente poluidoras, além de desenvolver ações de educação ambiental.

O trabalho da corporação vai além da repressão às infrações. A atuação dos policiais contribui diretamente para a preservação da biodiversidade, proteção de rios, matas e áreas de preservação permanente, ajudando a reduzir impactos ambientais que afetam a qualidade de vida da população, como a degradação de nascentes, a contaminação do solo e a perda de espécies da fauna nativa. Em uma região marcada pela forte atividade agropecuária e por importantes remanescentes de vegetação nativa, a fiscalização ambiental tem papel estratégico na promoção do desenvolvimento sustentável e na conservação do patrimônio natural.