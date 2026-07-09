Os professores de Bauru e região terão um dia especial na ARACI Cultura Indígena com a oficina de cerâmica ancestral "Hanaiti Kaxé – O Grande Dia", ministrada por Irineu Nje’a Terena, no dia 15 de julho, das 9h às 17h.
Durante a oficina, os participantes terão contato com técnicas, histórias e conhecimentos transmitidos entre gerações, em uma experiência prática, criativa e culturalmente enriquecedora. As vagas são limitadas, e as inscrições são gratuitas. Os professores interessados devem preencher o formulário disponível no link: https://forms.gle/GJUmKr4g2pWYDgGj7
O curso será realizado na sede da ARACI, na rua José Donato Ribeiro, 2-15, Jardim Independência, em Bauru (SP), atrás do Burger King da avenida Castelo Branco. A iniciativa é realizada com recursos do Governo Federal, repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).