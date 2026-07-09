França e Marrocos abrem nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em Boston, nos Estados Unidos. O confronto vale vaga na semifinal, onde o vencedor enfrentará quem avançar do duelo entre Espanha e Bélgica.
A partida marca a reedição da semifinal da Copa de 2022, vencida pelos franceses, e coloca frente a frente uma das favoritas ao título contra a principal surpresa africana da competição. A França chega embalada após eliminar o Paraguai nas oitavas, enquanto o Marrocos garantiu a classificação com uma vitória por 3 a 0 sobre o Canadá.
A expectativa é de um duelo equilibrado, com os franceses apostando no poder ofensivo de seu ataque e os marroquinos tentando repetir a campanha histórica que já os levou entre as oito melhores seleções do Mundial.