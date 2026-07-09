Faltam 10 dias para uma das corridas de rua mais aguardadas da temporada 2026 do atletismo em Bauru: a histórica Corrida do Centenário do Bauru Tênis Clube (BTC). Ela será realizada no dia 19 de julho, um domingo, com largada às 6h50 para os percursos de 5 e 10 quilômetros. As inscrições foram abertas em janeiro, com 850 vagas, e se esgotaram no final do mês passado. O evento integra as comemorações dos 100 anos da tradicional entidade esportiva e social da cidade e vai atrair participantes de 32 municípios. Também haverá caminhada interna de 2 quilômetros para atletas da melhor idade. A organização escolheu um percurso com o menor impacto possível de aclives e também com a menor interferência no trânsito. Assista abaixo!

A entrega do kit da prova será realizada na véspera, sábado, dia 18, das 11h às 18h, na loja Casa Malina, na rua Gustavo Maciel, 21-16, Altos da Cidade. É necessário levar documento de identidade. Quem não conseguir retirá-lo na véspera deverá chegar bem mais cedo no domingo, pois a entrega ocorrerá das 5h30 às 6h30. O evento também contará com espaço para tendas das assessorias de corrida, DJ, loja de acessórios de corrida, espaço de atendimento gratuito de fisioterapia e outras atrações. O BTC fará o sorteio de 10 pares de um mês inteiro de day use após a chegada dos participantes.

Os pódios com troféus serão destinados às categorias geral masculina e feminina, do 1.º ao 5.º lugar, e também às categorias por idade (adultos), de cinco em cinco anos. Haverá ainda categorias específicas para associados do BTC. As crianças poderão participar das corridas kids, com percursos reduzidos, definidos de acordo com a idade. Essas atividades lúdicas serão gratuitas.