09 de julho de 2026
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NA RONDON (SP-300)

Carreta com carga inflamável tomba entre São Manuel e Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
A Cetesb foi acionada para acompanhar a remoção da carga e avaliar se houve dano ambiental
A Cetesb foi acionada para acompanhar a remoção da carga e avaliar se houve dano ambiental

Um caminhão Volvo FH 460, que transportava líquido inflamável em uma carreta, tombou no final da madrugada desta quinta-feira (9) no quilômetro 281 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel (a 69 quilômetros de Bauru). O trecho é caminho de muitos bauruenses que viajam entre Bauru e São Paulo.

Segundo a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo seguia no sentido Oeste, Capital-Interior, pela faixa 2, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, teria sido fechado por outro veículo, ainda não identificado. Com a manobra, o caminhoneiro perdeu o controle da direção, saiu da pista em direção ao canteiro central, atingiu uma canaleta de águas pluviais e tombou.

A concessionária Rodovias Tietê, responsável pelo trecho, acionou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para acompanhar a ocorrência, avaliar se houve contaminação do solo e acompanhar a remoção da carga.

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