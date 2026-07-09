Um caminhão Volvo FH 460, que transportava líquido inflamável em uma carreta, tombou no final da madrugada desta quinta-feira (9) no quilômetro 281 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel (a 69 quilômetros de Bauru). O trecho é caminho de muitos bauruenses que viajam entre Bauru e São Paulo.

Segundo a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo seguia no sentido Oeste, Capital-Interior, pela faixa 2, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, teria sido fechado por outro veículo, ainda não identificado. Com a manobra, o caminhoneiro perdeu o controle da direção, saiu da pista em direção ao canteiro central, atingiu uma canaleta de águas pluviais e tombou.

A concessionária Rodovias Tietê, responsável pelo trecho, acionou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para acompanhar a ocorrência, avaliar se houve contaminação do solo e acompanhar a remoção da carga.