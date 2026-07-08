09 de julho de 2026
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EM ITATINGA

Polícia flagra comprimidos e LSD líquido em ação contra o tráfico

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Na casa, as equipes também encontraram materiais utilizados para o preparo e a comercialização de entorpecentes, como balança de precisão e centenas de embalagens plásticas
Na casa, as equipes também encontraram materiais utilizados para o preparo e a comercialização de entorpecentes, como balança de precisão e centenas de embalagens plásticas

Itatinga - Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu localizaram, na manhã desta quarta-feira (8), "buchas" de maconha, comprimidos de ecstasy e LSD na forma de selos, comprimidos e líquida durante o cumprimento de mandado de busca em uma residência em Itatinga (120 quilômetros de Bauru). Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por tráfico.

Na casa, as equipes também encontraram materiais utilizados para o preparo e a comercialização de entorpecentes, como balança de precisão e centenas de embalagens plásticas.

Segundo a Dise, esta é a primeira apreensão feita pela unidade de substâncias que, em tese, correspondem a LSD líquido e em comprimidos, confirmação que ainda dependerá de perícia.

O responsável pelas drogas foi encaminhado à Central de Custódia de Botucatu, onde permaneceu à disposição da Justiça aguardando a apresentação na audiência de custódia.

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