Itatinga - Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu localizaram, na manhã desta quarta-feira (8), "buchas" de maconha, comprimidos de ecstasy e LSD na forma de selos, comprimidos e líquida durante o cumprimento de mandado de busca em uma residência em Itatinga (120 quilômetros de Bauru). Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por tráfico.

Na casa, as equipes também encontraram materiais utilizados para o preparo e a comercialização de entorpecentes, como balança de precisão e centenas de embalagens plásticas.

Segundo a Dise, esta é a primeira apreensão feita pela unidade de substâncias que, em tese, correspondem a LSD líquido e em comprimidos, confirmação que ainda dependerá de perícia.