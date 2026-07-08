São Manuel - Nesta quarta-feira (8), policiais civis de São Manuel (69 quilômetros de Bauru) deflagraram uma operação com objetivo de combater furtos em residências em construção e localizaram em uma casa grande quantidade de materiais sem indicação da procedência.

Após receberem informações de que um homem estaria comprando objetos furtados de obras, as equipes foram até a residência dele e encontraram diversos itens suspeitos, como cabos, grelhas de ferro, ferramentas, canos e tubulações.

Os produtos foram apreendidos e as investigações prosseguem, por parte da Delegacia de São Manuel, visando à identificação das vítimas para a posterior restituição dos bens e também dos autores dos furtos para que sejam responsabilizados.