08 de julho de 2026
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EM SÃO MANUEL

Polícia recupera objetos furtados de obras e tenta achar vítimas

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Após receberem informações de que um homem estaria comprando objetos furtados de obras, as equipes foram até a casa dele e encontraram itens, como cabos, grelhas de ferro, ferramentas, cabos e tubos
Após receberem informações de que um homem estaria comprando objetos furtados de obras, as equipes foram até a casa dele e encontraram itens, como cabos, grelhas de ferro, ferramentas, cabos e tubos

São Manuel - Nesta quarta-feira (8), policiais civis de São Manuel (69 quilômetros de Bauru) deflagraram uma operação com objetivo de combater furtos em residências em construção e localizaram em uma casa grande quantidade de materiais sem indicação da procedência.

Após receberem informações de que um homem estaria comprando objetos furtados de obras, as equipes foram até a residência dele e encontraram diversos itens suspeitos, como cabos, grelhas de ferro, ferramentas, canos e tubulações.

Os produtos foram apreendidos e as investigações prosseguem, por parte da Delegacia de São Manuel, visando à identificação das vítimas para a posterior restituição dos bens e também dos autores dos furtos para que sejam responsabilizados.

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