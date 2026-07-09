O projeto Polo Sonoro realiza, nos dias 15 e 16 de julho, duas masterclasses gratuitas em Bauru, reunindo o pianista e compositor paraguaio Oscar Aldama e a cantora, compositora e educadora Ana Malta. As atividades começam às 19h, na sede da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, com ingressos gratuitos mediante reserva pelo Sympla. A programação integra as ações do Bauru Jazz Festival, que será realizado em agosto no Sesc Bauru.

Na quarta-feira (15), Oscar Aldama ministra a aula "Processos criativos com ênfase nos gêneros latino-americanos", abordando ritmos, improvisação, composição e arranjos para piano. Ao final, o músico fará uma apresentação. Na quinta-feira (16), Ana Malta conduz a masterclass "Voz instrumental e improvisação vocal com ênfase nos ritmos brasileiros". A atividade apresenta técnicas vocais e exercícios práticos inspirados em diferentes ritmos brasileiros, seguida de uma apresentação musical.

Com duração de cerca de duas horas e meia, as atividades são voltadas a estudantes, músicos e ao público em geral, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e incentivando a difusão da música brasileira. Segundo um dos organizadores do projeto, Paulo Maia, a proposta é aproximar o público de artistas reconhecidos no Brasil e no exterior, fortalecendo a cena cultural de Bauru.