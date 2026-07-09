A Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade de São Paulo (FMBRU-USP) pretende criar um Observatório de Inteligência, Inovação e Apoio à Gestão em Saúde (OIIGS) para fortalecer o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da tecnologia e da produção de conhecimento. A proposta busca integrar ensino, pesquisa, inovação e assistência para modernizar os sistemas de informação em saúde, ampliar a produção de evidências científicas e contribuir para um atendimento mais eficiente à população.

Segundo o diretor da FMBRU-USP, professor José Sebastião dos Santos, o Observatório será uma plataforma voltada ao desenvolvimento de ferramentas como inteligência artificial, integração de bancos de dados, telemonitoramento e algoritmos para apoiar profissionais e gestores da saúde. "A ideia é que este Observatório para o SUS estimule a construção de algoritmos clínicos e de regulação capazes de integrar assistência, ensino, pesquisa e gestão, contribuindo para um SUS mais eficiente, equitativo, resolutivo e orientado por evidências", afirma o diretor.

A iniciativa também pretende criar painéis para acompanhar indicadores da saúde pública, avaliar políticas do SUS e auxiliar na atualização de protocolos clínicos, reduzindo exames e procedimentos desnecessários e facilitando o acesso da população aos serviços.