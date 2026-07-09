A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) dará início, na noite desta quarta-feira (8), à Operação Feriado "9 de Julho", com reforço no policiamento e intensificação da fiscalização em todas as rodovias estaduais paulistas. A ação contará com 4,3 mil policiais militares e 1,6 mil viaturas, com o objetivo de reduzir acidentes, combater infrações e garantir maior segurança aos motoristas durante o feriado prolongado. O reforço ocorre em um período de aumento esperado no fluxo de veículos, impulsionado tanto pelo feriado quanto pelas férias escolares.

Segundo a corporação, apenas nos cinco primeiros meses deste ano, o Policiamento Rodoviário atendeu mais de 18,3 mil ocorrências, fiscalizou cerca de 454,2 mil veículos e registrou mais de 1,6 milhão de infrações de trânsito. Além da fiscalização, a PMRv orienta os condutores a realizarem uma revisão completa nos veículos antes de pegar a estrada. Entre os itens que merecem atenção estão pneus (incluindo o estepe, calibragem e desgaste), sistema de freios, níveis de óleo do motor, líquido de arrefecimento, fluido de freio, iluminação, limpadores de para-brisa, bateria e equipamentos obrigatórios. Para viagens mais longas, a recomendação é verificar também o alinhamento e o balanceamento das rodas, abastecer o veículo antes da saída, planejar o trajeto e fazer paradas para descanso ao longo do percurso. A corporação reforça ainda que o uso do celular deve ocorrer apenas com o veículo estacionado em local seguro.

Os policiais também alertam para a importância de respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e nunca dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas ou de qualquer substância que comprometa a capacidade de condução. Com o aumento da circulação de famílias nas estradas, a PMRv chama atenção para o transporte correto de crianças, com o uso de cadeirinhas e assentos apropriados à idade, peso e altura. Segundo a corporação, medidas preventivas e a colaboração dos motoristas são fundamentais para reduzir acidentes e preservar vidas durante o feriado.