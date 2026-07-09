09 de julho de 2026
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EM CAMPINAS

Bauruenses conquistam 15 medalhas no Paulista de Kung Fu

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipe bauruense de Kung Fu conquistou 15 medalhas e garantiu vaga no Campeonato Brasileiro após o bom desempenho no Campeonato Paulista
Equipe bauruense de Kung Fu conquistou 15 medalhas e garantiu vaga no Campeonato Brasileiro após o bom desempenho no Campeonato Paulista

A equipe da Associação Garra de Tigre de Kung Fu, de Bauru, conquistou 15 medalhas no 37.º Campeonato Paulista da modalidade, realizado no último fim de semana em Campinas (a 266 quilômetros de Bauru). Com o resultado, todos os atletas da delegação garantiram vaga para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em setembro, em Maceió (AL).

Ao todo, os bauruenses conquistaram quatro medalhas de ouro, sete de prata e quatro de bronze. Entre os destaques estiveram Everton Fernandes e Richard Leutz, que mantiveram seus títulos estaduais. Laís Irene Pereira foi a atleta com maior número de conquistas, somando um ouro, uma prata e um bronze, além de se classificar em três categorias. No infantil, os atuais campeões brasileiros Artur Agulhari e Pedro Redondo se enfrentaram após mudanças nas faixas etárias. Artur ficou com o primeiro lugar e Pedro com a segunda colocação.

Noah Leutz conquistou a medalha de prata pelo segundo ano consecutivo. Já no adulto, Davi Cavalheri de Andrade e Luciano Estevam ficaram com a prata nas categorias de armas articuladas e mãos livres, respectivamente. Entre as estreantes do juvenil, Christiana Silva conquistou dois bronzes e Danielle Maciel Silva garantiu uma medalha de prata.

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