08 de julho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM IACANGA

Nem igreja escapou dos ladrões de fiação elétrica

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas/Arquivo JCNET
Viatura da PM no Plantão Policial da Vila Cardia, em Bauru
Viatura da PM no Plantão Policial da Vila Cardia, em Bauru

Não há praticamente nenhum local acessível que esteja livre da ação de ladrões. Nem as igrejas escapam. Na noite desta terça-feira (7), o alvo foi um templo situado na rua Doutor Sebastião de Paula Xavier, no Centro de Iacanga (a 50 quilômetros de Bauru). O indivíduo, de 42 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo consta do boletim de ocorrência, um morador que reside nos fundos da igreja, no mesmo terreno, percebeu, por volta das 20h30, que as luzes estavam piscando. Ele foi verificar o que havia acontecido e presenciou o ladrão com mais de 2 metros de fiação da edificação já removidos. Com o suspeito também estava uma torneira que havia sido arrancada. O próprio munícipe acionou a PM, que efetuou a prisão.

O registro da ocorrência foi feito no Plantão Policial 24 Horas de Bauru.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários