Não há praticamente nenhum local acessível que esteja livre da ação de ladrões. Nem as igrejas escapam. Na noite desta terça-feira (7), o alvo foi um templo situado na rua Doutor Sebastião de Paula Xavier, no Centro de Iacanga (a 50 quilômetros de Bauru). O indivíduo, de 42 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo consta do boletim de ocorrência, um morador que reside nos fundos da igreja, no mesmo terreno, percebeu, por volta das 20h30, que as luzes estavam piscando. Ele foi verificar o que havia acontecido e presenciou o ladrão com mais de 2 metros de fiação da edificação já removidos. Com o suspeito também estava uma torneira que havia sido arrancada. O próprio munícipe acionou a PM, que efetuou a prisão.

O registro da ocorrência foi feito no Plantão Policial 24 Horas de Bauru.