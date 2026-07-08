Lençóis Paulista - Um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (8), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), suspeito de liderar grupo criminoso que incentivava suicídios, mutilações, estupros e sacrifícios de animais por meio das redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações que levaram à identificação do jovem foram conduzidas de maneira conjunta pela Delegacia de Lençóis Paulista e pelo Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

As apurações, segundo o delegado titular de Lençóis Luiz Cláudio Massa, revelaram que o investigado administrava um grupo com cerca de 200 integrantes nas redes sociais, com seis pessoas que ficavam no chamado "palco" e as demais na "plateia".