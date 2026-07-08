Lençóis Paulista - Um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (8), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), suspeito de liderar grupo criminoso que incentivava suicídios, mutilações, estupros e sacrifícios de animais por meio das redes sociais.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações que levaram à identificação do jovem foram conduzidas de maneira conjunta pela Delegacia de Lençóis Paulista e pelo Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da Secretaria da Segurança Pública (SSP).
As apurações, segundo o delegado titular de Lençóis Luiz Cláudio Massa, revelaram que o investigado administrava um grupo com cerca de 200 integrantes nas redes sociais, com seis pessoas que ficavam no chamado "palco" e as demais na "plateia".
"Essas pessoas que estavam no palco orientavam como as outras deveriam fazer para se mutilar", conta o delegado. "Segundo ele, eram normalmente adolescentes, depressivos, a maioria meninas, que faziam pela depressão e também para ganhar dinheiro".
Conforme informações do boletim de ocorrência (BO), os policiais civis localizaram o jovem em seu local de trabalho e o conduziram até a sua residência, que fica no Residencial Santa Terezinha I, onde foi realizada a busca domiciliar autorizada judicialmente.
Durante as diligências, foram apreendidos um aparelho celular, um iPhone e diversas anotações contendo senhas de acesso a contas em redes sociais, entre outras folhas e um caderno com informações que serão analisadas no decorrer do inquérito policial.
Entre as imagens encontradas no celular do suspeito, estão a foto de um gato decapitado em meio a siglas escritas com sangue. Uma delas, segundo a polícia, é o codinome do jovem, que foi preso temporariamente e ficou à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.