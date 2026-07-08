O poste de energia elétrica que estava esquecido há mais de um ano em uma via pública de Bauru, após uma obra de infraestrutura (asfaltamento), no cruzamento da rua Francisco Vidrih com a avenida Manoel Duque, no Jardim Guadalajara, foi finalmente removido pela equipe da CPFL. O JCNET mostrou o problema recentemente, inclusive com vídeo. Assista!

Conforme a reportagem mostrou no último dia 25 de junho, o local tem tráfego diário e intenso de caminhões e ônibus. Imagens do Google Street View (Maps), inclusive, mostraram esse mesmo poste esquecido no local na atualização de junho de 2025.

Quando esse problema acontece, de quem é a responsabilidade? Segundo o que já mostrou o JCNET em reportagens anteriores, ela é compartilhada entre a Prefeitura de Bauru e a CPFL Paulista. Cabe ao município a fiscalização, o planejamento e a execução da obra viária, além de solicitar, com antecedência, o remanejamento dos postes à concessionária de energia antes de finalizar a pavimentação. A CPFL, por sua vez, proprietária do poste, é responsável pela remoção física e pela relocalização técnica. Em caso de acidentes de trânsito, ambos devem responder pelos danos e suas consequências, conforme o artigo 37, parágrafo 6.º, da Constituição Federal.