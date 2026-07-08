O poste de energia elétrica que estava há mais de um ano em uma via pública de Bauru, após uma obra de infraestrutura (asfaltamento), no cruzamento da rua Francisco Vidrih com a avenida Manoel Duque, no Jardim Guadalajara, foi finalmente removido pela equipe da CPFL. O JCNET mostrou o problema recentemente, inclusive com vídeo. Assista!

Conforme a reportagem mostrou no último dia 25 de junho, o local tem tráfego diário e intenso de caminhões e ônibus. Imagens do Google Street View (Maps), inclusive, mostraram esse mesmo poste esquecido no local na atualização de junho de 2025.

Quando esse problema acontece, de quem é a responsabilidade? Segundo o que já mostrou o JCNET em reportagens anteriores, ela é compartilhada entre a Prefeitura de Bauru e a CPFL Paulista. Cabe ao município a fiscalização, o planejamento e a execução da obra viária, além de solicitar, com antecedência, o remanejamento dos postes à concessionária de energia antes de finalizar a pavimentação. A CPFL, por sua vez, proprietária do poste, é responsável pela remoção física e pela relocalização técnica. Em caso de acidentes de trânsito, ambos devem responder pelos danos e suas consequências, conforme o artigo 37, parágrafo 6.º, da Constituição Federal.