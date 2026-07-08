Confira o que abre e fecha neste feriadoestadual da Revolução Constitucionalista de 1932, nesta quinta-feira (9).

Calçadão e Shoppings: as lojas do Calçadão da rua Batista de Carvalho abrirão das 9h às 17h. O Shoppings (Bauru e Boulevard) funcionarão com horário de domingo, ou seja, a praça de alimentação das 11h às 22h e lojas das 12h às 20h.

Bancos: fecham apenas na quinta-feira e retomam o atendimento normalmente na sexta-feira.