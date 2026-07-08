Confira o que abre e fecha neste feriadoestadual da Revolução Constitucionalista de 1932, nesta quinta-feira (9).
Calçadão e Shoppings: as lojas do Calçadão da rua Batista de Carvalho abrirão das 9h às 17h. O Shoppings (Bauru e Boulevard) funcionarão com horário de domingo, ou seja, a praça de alimentação das 11h às 22h e lojas das 12h às 20h.
Bancos: fecham apenas na quinta-feira e retomam o atendimento normalmente na sexta-feira.
Coleta de Lixo Orgânico e Seletiva: funcionam normalmente na quinta-feira, sexta-feira e sábado.
Zoológico: quinta-feira, sábado e domingo – das 8h às 17h. Sexta-feira – das 8h às 16h
Jardim Botânico: todos os dias – das 8h às 16h
Horto Florestal: área de lazer externa – aberta todos os dias das 7h às 17h
Trilhas internas – abertas na quinta-feira e sexta-feira das 7h às 11h, e fechadas no sábado e domingo. O Centro de Educação Ambiental encerra o expediente na quarta-feira, retomando as atividades na segunda-feira, às 8h
Bosque da Comunidade: todos os dias – das 7h às 17h30
Feiras Livres: as feiras livres funcionam normalmente todos os dias.
Ecopontos: funcionam na quinta-feira e no domingo das 8h às 16h, e na sexta-feira e no sábado das 7h às 19h.
Ecoverde: ficará fechado na quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo.
Prefeitura: o expediente administrativo será encerrado às 18h desta quarta-feira (8), retornando às 8h de segunda-feira (13).
Saúde: os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionam até quarta-feira (8), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na segunda-feira (13), às 8h.
Conselho Tutelar: o Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE: o expediente administrativo termina às 17h desta quarta-feira (8), retornando às 8h de segunda-feira (13). Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados ao Serviço de Atendimento ao Público por meio do 0800-771 0195, que recebe ligações de telefone fixo e celular, ou 3235-6140 e 3235-6179, para ligações feitas por aparelho celular. O atendimento acontece 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão para atender as demandas emergenciais.
Poupatempo: o Poupatempo ficará fechado na quinta-feira, funciona na sexta-feira das 9h às 17h e no sábado das 9h às 13h, e ficará fechado no domingo, retornando na segunda-feira às 9h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.
Repartições públicas estaduais: fecham na quinta-feira (9) e permanecem sem expediente na sexta-feira (10), por causa do ponto facultativo. Serviços essenciais continua funcionando.
Cohab: a Cohab encerra os atendimentos nesta quarta-feira (8), às 17h, retomando o funcionamento na segunda-feira (13), às 8h.
Emdurb: não terá expediente administrativo na quinta-feira (9), exceto para os serviços de coleta de lixo orgânico, Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Setor de Manutenção de Veículos, Varrição, Cemitérios Municipais e Funerária.
Transporte Coletivo
- Dia 09/07 (quinta-feira) – as linhas operarão com a tabela de domingo e feriado
- Dia 10/07 (sexta-feira) – as linhas operarão com a tabela de dia útil
- Dia 11/07 (sábado) – as linhas operarão com a tabela de sábado
- Dia 12/07 (domingo) – as linhas operarão com a tabela de domingo e feriado