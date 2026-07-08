Bauru foi totalmente encoberta por uma densa neblina que durou mais tempo do que o habitual, nesta manhã de quarta-feira (8), não se dissipando antes das 10h, fato que reduziu acentuadamente a visibilidade dos motoristas que trafegavam por ruas, avenidas e rodovias da cidade. O fenômeno é comum durante o inverno, porém costuma se iniciar por volta de 7h30 e se dissipar até 8h30.

Segundo a meteorologia e sites especializados, como o Climatempo, a neblina desta manhã foi resultado da coincidência de cinco condições ideais para a sua formação, o que fez com que durasse mais tempo do que o comum: madrugada com forte resfriamento do solo; umidade próxima de 100%; ventos praticamente calmos; inversão térmica intensa; e aquecimento lento após o nascer do sol. A temperatira mínima registrada nesta quarta em Bauru foi 12,2 graus às 6h50, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

Além disso, julho é um dos meses mais favoráveis à ocorrência desse fenômeno na região, justamente por apresentar noites longas, ar seco em altitude, madrugadas frias e manhãs de aquecimento mais lento. Ainda de acordo com o IPMet, não chove em Bauru há 12 dias e não deve chover nesta quarta, quinta (9) e sexta-feira (10). As temperaturas seguirão amenas, sem muitas alterações.