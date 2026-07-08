Foi encerrada, nesta terça-feira (7), por meio da Assembleia dos Estudantes da Unesp Bauru, a greve estudantil que abrangeu, há quase dois meses, a maioria dos cursos do câmpus da cidade. Em divulgação dos alunos, foi comunicado que a greve acabou, mas que segue a mobilização por melhorias a partir de um comitê de acompanhamento e da Assembleia Permanente.

“Existe o indicativo de um fórum com as categorias (docentes e técnico-administrativos) para acompanhamento da seguridade acadêmica. A previsão de retorno às aulas é entre 27 de julho e 3 de agosto. Nossa próxima assembleia é na terça, 11 de agosto, com a pauta: ‘Fim da Greve e retorno às aulas’, pensando na construção de Centros Acadêmicos e aprovação do Regimento das Assembleias do Conselho Estudantil da Unesp Bauru (CEUB)”, diz o texto divulgado.

Conforme o JCNET vem noticiando, a greve foi aprovada em assembleia geral no dia 12 de maio. O movimento acompanhou a mobilização em outras universidades estaduais paulistas, como USP e Unicamp, e reivindicou mais investimentos em permanência estudantil, contratação de docentes e redução da sobrecarga de servidores.